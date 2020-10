Sassuolo-Crotone 3-1 | una splendida tripletta dei padroni di casa

Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Crotone 2-1, rete di Caputo F. (SAS) - SuperSportBlitz : #SerieA – Result: Sassuolo 4-1 Crotone #SSFootball - zazoomblog : Doppietta Caputo e poker Sassuolo: 4-1 sul Crotone - #Doppietta #Caputo #poker #Sassuolo: - notidesalta : Serie A de Italia: Sassuolo venció por 4-1 a Crotone como local - Fantacalcio : Sassuolo-Crotone, De Zerbi: 'Brinderò se resteranno i big' -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Crotone

Oggi 3 Ottobre alle ore 15:00 nello Stadio Mapei si è disputata la partita Sassuolo-Crotone, vinta dal Sassuolo 3 a 1. Pereira dalla destra sbaglia il cross, troppo lungo e alto per Simy, ma sul ...REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - In vetta per una notte. Il Sassuolo sconfigge il Crotone e diventa la capolista nel sabato di Serie A centrando il secondo successo nelle prime tre gare. In attesa dei ...