S W A T 3 e Bull 4 su Rai2 tra travagli e inseguimenti | anticipazioni 3 e 10 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di sabato 3 ottobre 2020) S.W.A.T. 3 e4 tornano sucon ben tre episodi in cui sentiremo parlare di parti,e colpi di scena ad un passo da quello che negli Usa è il finale di metà stagione, con tutto quello che questo implica. Ad andare in onda alle 21.20 circa sarà prima S.W.A.T. 3 con gli episodi 7 e 8 dal titolo “Corsa ai soldi” e “Nella tana del leone” in cui sentiremo ancora parlare di sotterfugi e problemi da risolvere per il nostro team. Il primo episodio andrà in onda alle 21.20 e il secondo subito dopo, intorno alle 22.10, portando sullo schermo Hondo e i suoi alle prese con un inseguimento ad alta tensione che avrà inizio quando tra uomini prenderanno parte ad una rapina finendo col colpire una guardia di sicurezza. Il lungo inseguimento si conclude con un maxi ...