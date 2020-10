Roma, non li invita ad una festa, fratelli pugili lo pestano: perde un occhio (Di sabato 3 ottobre 2020) La spedizione punitiva in seguito ad un invito non ricevuto da parte degli aggressori. Aggredito davanti alla fidanzata. fratelli Orefice (Fanpage)Ancora un’aggressione, ancora una folle azione nei confronti di un ragazzo di 28 anni, colpevole di non aver fatto il giusto invito ad una festa. Lo scorso luglio la spedizione punitiva, oggi l’arresto. La vittima ha perso un occhio dopo il pestaggio, avvenuto davanti a quelli della sua fidanzata, spaventata e segnata probabilmente a vita per una storia che no ha alcuna ragione di essere raccontata. Conosceva gli aggressori, due fratelli pugili, iscritti alla stessa palestra. Li conosceva e poi li ha giustamente denunciati. Oggi l’arresto, a Ladispoli, lesioni personali gravissime, l’accusa parla chiaro. Quella sera, ... Leggi su chenews (Di sabato 3 ottobre 2020) La spedizione punitiva in seguito ad un invito non ricevuto da parte degli aggressori. Aggredito davanti alla fidanzata.Orefice (Fanpage)Ancora un’aggressione, ancora una folle azione nei confronti di un ragazzo di 28 anni, colpevole di non aver fatto il giusto invito ad una. Lo scorso luglio la spedizione punitiva, oggi l’arresto. La vittima ha perso undopo il pestaggio, avvenuto davanti a quelli della sua fidanzata, spaventata e segnata probabilmente a vita per una storia che no ha alcuna ragione di essere raccontata. Conosceva gli aggressori, due, iscritti alla stessa palestra. Li conosceva e poi li ha giustamente denunciati. Oggi l’arresto, a Ladispoli, lesioni personali gravissime, l’accusa parla chiaro. Quella sera, ...

