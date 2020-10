Orietta Berti | “Sono stata messa all’angolo | i giornalisti mi schivavano”

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 3 ottobre 2020) C’è stato un momento, nella carriera di, in cui il mondo sembrava le stesse per crollare addosso. È stato un momento che è coinciso con un episodio tragico della storia della storia della musica italiana e, anzi, da esso è stato scaturito: la morte di Luigi Tenco per suicidio. Il biglietto d’addio lasciato dal cantante durante il Festival di Sanremo diceva infatti che il suo era un «atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale». La canzone a cui si riferiva il cantante era ovviamente quella dellae questo causò inevitabilmente alla donna non pochi problemi a livello mediatico. L’episodio della morte di Luigi Tenco «È un episodio che ha segnato me personalmente e la mia carriera», ha raccontato ...