“Non toglietemi il reddito di cittadinanza”: parcheggiatore ingerisce pasticche dopo la denuncia (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non toglietemi il reddito di cittadinanza”, urlando queste parole un parcheggiatore abusivo si è presentato stamattina nella stazione Napoli-Stella. denunciato – insieme ad altre 27 persone nell’ambito dei controlli effettuati tra ieri ed oggi dai carabinieri del comando provinciale di Napoli – ha cominciato a protestare nella sala d’attesa. Disperato perché avrebbe perso il sussidio del Governo improvvisamente ha tirato fuori dalla tasca alcune pasticche di un ansiolitico. Poi le ha ingerite con mezza bottiglia di birra. Sul posto poco dopo i soccorritori del 118 che hanno poi dichiarato l’uomo in buona salute. L'articolo “Non toglietemi il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Nonildi cittadinanza”, urlando queste parole unabusivo si è presentato stamattina nella stazione Napoli-Stella.to – insieme ad altre 27 persone nell’ambito dei controlli effettuati tra ieri ed oggi dai carabinieri del comando provinciale di Napoli – ha cominciato a protestare nella sala d’attesa. Disperato perché avrebbe perso il sussidio del Governo improvvisamente ha tirato fuori dalla tasca alcunedi un ansiolitico. Poi le ha ingerite con mezza bottiglia di birra. Sul posto pocoi soccorritori del 118 che hanno poi dichiarato l’uomo in buona salute. L'articolo “Nonil ...

