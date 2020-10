Napoli, i calciatori in isolamento non potranno rispondere alle chiamate delle Nazionali (Di sabato 3 ottobre 2020) L’Asl Napoli 1 ha bloccato la trasferta del Napoli a Torino per motivi di salute pubblica. Troppo alto il rischio che anche tra gli azzurri si replichi un cluster come quello di Genova, meglio evitare la partenza. Il gruppo è in isolamento fiduciario. L’Asl non ha autorizzato, né avrebbe potuto farlo, il viaggio di un gruppo di persone potenzialmente contagiose. Ciò implica anche che i calciatori del Napoli non potranno neanche rispondere alle convocazioni delle Nazionali. Non possono viaggiare. E c’è subito da risolvere il problema Milik. Il polacco è già partito per congiungersi alla sua Nazionale. Ma se i giocatori del Napoli non possono ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 ottobre 2020) L’Asl1 ha bloccato la trasferta dela Torino per motivi di salute pubblica. Troppo alto il rischio che anche tra gli azzurri si replichi un cluster come quello di Genova, meglio evitare la partenza. Il gruppo è infiduciario. L’Asl non ha autorizzato, né avrebbe potuto farlo, il viaggio di un gruppo di persone potenzialmente contagiose. Ciò implica anche che idelnonneancheconvocazioni. Non possono viaggiare. E c’è subito da risolvere il problema Milik. Il polacco è già partito per congiungersi alla sua Nazionale. Ma se i giocatori delnon possono ...

sechesi : Prima Zielinski, poi Elmas. I tamponi nel Napoli stanno seguendo lo stesso trend del Genoa 7 giorni fa. E il Genoa… - MCriscitiello : 12 tesserati del Genoa positivi. Tamponi anche al Napoli - Non solo Perin e Schoene sono risultati positivi al coro… - capuanogio : ++ Secondo @tvdellosport ci sono 12 tesserati positivi al #COVID19 nel #Genoa (8 calciatori). Tamponi anche per il… - eire_dani : RT @sportface2016: +++#ASL Napoli: Tutta la squadra del #Napoli, compresi i calciatori negativi al #Covid19, in isolamento fiduciario di 14… - TeofiloSteven : RT @sportface2016: +++#ASL Napoli: Tutta la squadra del #Napoli, compresi i calciatori negativi al #Covid19, in isolamento fiduciario di 14… -