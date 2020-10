Maltempo, crolla un ponte sul Sesia, salgono a 16 i dispersi in Piemonte. Liguria sott’acqua – Le immagini (Di sabato 3 ottobre 2020) Un vigile del fuoco volontario di Arnad è morto a causa del Maltempo. Secondo le prime informazioni, una pianta gli sarebbe crollata addosso durante un intervento di soccorso nel paese della bassa Valle d’Aosta. La regione è al momento in allerta idrogeologica arancione, e in tutto il territorio sono state segnalate problematiche legate alle intense piogge. crollato il ponte di Gaby sulla strada regionale della valle del Lys. crolla un ponte sul fiume Sesia: era stato riaperto alle 12 October 3, 2020 È collassato sotto il Maltempo il ponte che collega Romagnano Sesia e Gattinara e che passa sopra il fiume Sesia. A darne notizia è stata la Provincia di ... Leggi su open.online (Di sabato 3 ottobre 2020) Un vigile del fuoco volontario di Arnad è morto a causa del. Secondo le prime informazioni, una pianta gli sarebbeta addosso durante un intervento di soccorso nel paese della bassa Valle d’Aosta. La regione è al momento in allerta idrogeologica arancione, e in tutto il territorio sono state segnalate problematiche legate alle intense piogge.to ildi Gaby sulla strada regionale della valle del Lys.unsul fiume: era stato riaperto alle 12 October 3, 2020 È collassato sotto ililche collega Romagnanoe Gattinara e che passa sopra il fiume. A darne notizia è stata la Provincia di ...

BOLOGNA. Un ponte sulla strada statale 45, in Alta Valtrebbia nel Piacentino, è crollato oggi intorno alle 15. Si tratta del Ponte Lenzino, tra i paesi di Marsaglia e Ottone, in comune di ...

E' tragico il bilancio del maltempo che sta mettendo letteralmente ... Numerose le strade chiuse, crollato il ponte che collega i territori provinciali di Novara e Vercelli. Il governatore della ...

