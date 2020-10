Maltempo a Venezia, è la prima volta del Mose (Di sabato 3 ottobre 2020) Inizia a piovere a Venezia, tira un forte vento di scirocco. Per la prima volta a proteggere la Serenissima sono le barriere del Mose, che vengono sollevate dall’acqua per contrastare l’alta marea, per ora ancora sotto il metro. L’arrivo della perturbazione è in ritardo rispetto ai tempi previsti, ma le condizioni meteo-marine stanno peggiorando. Il Centro maree del Comune ha rivisto la previsione del picco di acqua alta a 125 centimetri, rispetto ai 130 iniziali, verso mezzogiorno. Il sollevamento del Mose dovrebbe completarsi molto prima, per impedire al colmo di marea di entrare in città. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Inizia a piovere a, tira un forte vento di scirocco. Per laa proteggere la Serenissima sono le barriere del, che vengono sollevate dall’acqua per contrastare l’alta marea, per ora ancora sotto il metro. L’arrivo della perturbazione è in ritardo rispetto ai tempi previsti, ma le condizioni meteo-marine stanno peggiorando. Il Centro maree del Comune ha rivisto la previsione del picco di acqua alta a 125 centimetri, rispetto ai 130 iniziali, verso mezzogiorno. Il sollevamento deldovrebbe completarsi molto, per impedire al colmo di marea di entrare in città.

