Maltempo a Lodi | Adda in stato di preallarme | atteso il picco

Lodi, 3 ottobre 2020 - E' previsto per la tarda serata di oggi un innalzamento del fiume Adda che configura uno scenario di cosiddetta morbida o piena ordinaria di modesta criticità. Per il Mopai, il ...In seguito alle abbondanti precipitazioni verificatesi nelle ultime ore, per la tarda serata di domani (sabato 3 ottobre) è previsto un innalzamento del fiume Adda inferiore a un metro rispetto al liv ...