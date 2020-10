Lazio-Inter, sono 23 i convocati da Antonio Conte (Di sabato 3 ottobre 2020) L’elenco dei convocati da Antonio Conte per Lazio-Inter, match della terza giornata della Serie A sono 23 i convocati da Antonio Conte in vista della trasferta di Roma contro la Lazio, per il match della terza giornata della Serie A in programma domani. Da segnalare l’assenza di Radja Nainggolan. PORTIERI: 1 Handanovic, 27 Padelli, 97 Radu DIFENSORI: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 31 Pirola, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Bastoni CENTROCAMPISTI: 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 12 Sensi, 14 Perisic, 15 Young, 22 Vidal, 23 Barella, 24 Eriksen, 77 Brozovic ATTACCANTI: 7 Sanchez, 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez, 99 Pinamonti L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) L’elenco deidaper, match della terza giornata della Serie A23 idain vista della trasferta di Roma contro la, per il match della terza giornata della Serie A in programma domani. Da segnalare l’assenza di Radja Nainggolan. PORTIERI: 1 Handanovic, 27 Padelli, 97 Radu DIFENSORI: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 31 Pirola, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Bastoni CENTROCAMPISTI: 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 12 Sensi, 14 Perisic, 15 Young, 22 Vidal, 23 Barella, 24 Eriksen, 77 Brozovic ATTACCANTI: 7 Sanchez, 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez, 99 Pinamonti L'articolo proviene damagazine.

