Inter, per l’attacco si pensa a Gervinho (Di sabato 3 ottobre 2020) (Credits: Inter.it)Il mercato dell’Inter, con l’arrivo di Vidal, sembra essersi concluso. Il sogno Kanté o la cessione di Skriniar e quindi l’arrivo di uno tra Smalling e Milenkovic paiono essere svaniti. Le ultime voci vedono però un Interessamento dei nerazzurri per Gervinho, attaccante ivoriano attualmente in forza al Parma. Calciomercato.com e TMW riportano la notizia di un possibile arrivo al fotofinish dell’ex attaccante della Roma, sebbene in attacco Conte abbia già tutti gli slot occupati. Le possibili partenze di Vecino, Joao Mario e Dalbert potrebbero cambiare le cose, con Marotta che potrebbe regalare al suo mister un colpo nelle ultime ore di mercato. Gervinho: scelta opportuna? Guardando alla rosa dell’Inter, Conte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) (Credits:.it)Il mercato dell’, con l’arrivo di Vidal, sembra essersi concluso. Il sogno Kanté o la cessione di Skriniar e quindi l’arrivo di uno tra Smalling e Milenkovic paiono essere svaniti. Le ultime voci vedono però unessamento dei nerazzurri per, attaccante ivoriano attualmente in forza al Parma. Calciomercato.com e TMW riportano la notizia di un possibile arrivo al fotofinish dell’ex attaccante della Roma, sebbene in attacco Conte abbia già tutti gli slot occupati. Le possibili partenze di Vecino, Joao Mario e Dalbert potrebbero cambiare le cose, con Marotta che potrebbe regalare al suo mister un colpo nelle ultime ore di mercato.: scelta opportuna? Guardando alla rosa dell’, Conte ...

Inter : ??? | INTERVISTA 'Sono molto contento, ho voglia di giocare e sono felice anche per i miei compagni perché stiamo f… - Inter : ?? | SORTEGGIO Ecco il nostro girone per la prossima @ChampionsLeague! @realmadrid @FCShakhtar Inter @borussia… - Inter : ?? | CONVOCATI Sono 23 i convocati da mister Antonio Conte per #LazioInter: eccoli ?? - GiovanniManente : @Inter @Inter sta storia di @OfficialRadja non la capisco proprio. È na cazzata per 20 milioni figuriamoci regalato… - riddick1979 : RT @BullaInterista: Per chi dice che #Barella costó cINquAnTa mIlIoNI e che Giulini ha ottenuto quello che voleva. Io non so se erano quest… -