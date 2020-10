"Il problema non è il ritorno del Covid": Vittorio Feltri, un durissimo attacco a Giuseppe Conte (Di sabato 3 ottobre 2020) Un cinguettio, quello firmato da Vittorio Feltri, che arriva poco dopo l'ultimo, pessimo, bollettino sull'emergenza coronavirus, quello di sabato 3 ottobre. Il direttore dice la sua su Twitter, in una commistione tra pandemia e politica. Nel mirino di Feltri ci finisce il governo di Giuseppe Conte. Scrive infatti il direttore: "Il problema non è il ritorno del Covid-19, ma la permanenza del governo". Peggio l'esecutivo, insomma, rispetto alla recrudescenza del coronavirus. O forse, con un governo diverso riusciremmo a gestire meglio l'emergenza. Per certo c'è che la bocciatura di Vittorio Feltri a premier Conte e compagni è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Un cinguettio, quello firmato da, che arriva poco dopo l'ultimo, pessimo, bollettino sull'emergenza coronavirus, quello di sabato 3 ottobre. Il direttore dice la sua su Twitter, in una commistione tra pandemia e politica. Nel mirino dici finisce il governo di. Scrive infatti il direttore: "Ilnon; ildel-19, ma la permanenza del governo". Peggio l'esecutivo, insomma, rispetto alla recrudescenza del coronavirus. O forse, con un governo diverso riusciremmo a gestire meglio l'emergenza. Per certo c'; che la bocciatura dia premiere compagni; ...

