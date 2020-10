Il Nord-Ovest piegato dal maltempo: il Piemonte chiede lo stato d’emergenza (Di sabato 3 ottobre 2020) Si fa sempre più critica la situazione in Piemonte e in Liguria, travolte nelle scorse ore dalla terribile ondata di maltempo che non ha lasciato scampo a più zone, duramente colpite. La giornata di sabato è stata segnata dalla conta dei danni e dei dispersi e si è guardato con preoccupazione all’aumento dei livelli del Po e di altri fiumi, in Lombardia osservato speciale è il Lago di Como che è arrivato ad altezza strada. È della prima serata di sabato la notizia che in Valle Gesso sono stati ritrovati i 6 escursionisti scomparsi. Sale anche il bilancio delle vittime. La situazione in Piemonte Sono molteplici i danni registrati soprattutto dal Piemonte a seguito dell’ondata di maltempo. Pioggia e venti hanno flagellato tutto il ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Si fa sempre più critica la situazione ine in Liguria, travolte nelle scorse ore dalla terribile ondata diche non ha lasciato scampo a più zone, duramente colpite. La giornata di sabato è stata segnata dalla conta dei danni e dei dispersi e si è guardato con preoccupazione all’aumento dei livelli del Po e di altri fiumi, in Lombardia osservato speciale è il Lago di Como che è arrivato ad altezza strada. È della prima serata di sabato la notizia che in Valle Gesso sono stati ritrovati i 6 escursionisti scomparsi. Sale anche il bilancio delle vittime. La situazione inSono molteplici i danni registrati soprattutto dala seguito dell’ondata di. Pioggia e venti hanno flagellato tutto il ...

Gravi danni causati dal maltempo nelle regioni del Nord Italia. Particolarmente colpito il Piemonte che ha registrato danni ingenti e il crollo di un ponte nel Cuneese. Nella Val Roya infatti è caduto ...

L'intensa perturbazione, attiva al Centro-Nord già dalle scorse ore, ha richiamato il forte vento di Scirocco che ha investito soprattutto le nostre regioni meridionali nella giornata di ieri.

