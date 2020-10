“Ho deciso” GF Vip | Adua Del Vescovo non si nasconde | è pronta a andare fino in fondo

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 3 ottobre 2020) Panico dentro la casa del Grande Fratello. Per una volta protagonista non è stata Elisabetta Gregoraci. BensìDel Vesco. Durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip Massimiliano Morra ha scoperto che la sua ex, l’attriceDel Vesco, parlando con le altre inquiline della casa ha rivelato la sua presunta omosessualità. L’argomento ha tenuto banco tutta la settimana anche fuori dalla casa, quando nella puntata di Mattino 5 andata in onda martedì 29 settembre Lory Del Santo ha lanciato una vera e propria bomba sulla coppia formata da Massimiliano Morra e la fidanzata Dalila Mucedero. “Mi hanno riferito che Dalila Mucedero sarebbe un’attrice e quindi d’accordo con Massimiliano Morra per presentarsi come la sua fidanzata, come mai è spuntata dieci giorni prima di entrare al Grande ...