Guven Yaman papà Can Yaman | ecco cosa voleva facesse suo figlio

(Di sabato 3 ottobre 2020) Questo articolopapà Cansuoè il papà di Can: i due si assomigliano tantissimo! Per il, però, l’uomo aveva pensato ad un futuro diverso. Chi è il papà di Can? In molti si chiedono chi sia l’uomo con cui ha un rapporto davvero stupendo ma che, tuttavia, per lui aveva pensato, fino …

Ultime Notizie dalla rete : Guven Yaman

Caffeina Magazine

Guven Yaman è il papà di Can Yaman: i due si assomigliano tantissimo! Per il figlio, però, l’uomo aveva pensato ad un futuro diverso. Chi è il papà di Can Yaman, Guven Yaman? In molti si chiedono chi ...Can Yaman ha pubblicato, sul suo profilo Instagram ufficiale, una foto che lo vede in aeroporto. Il bel attore turco sta volando in Italia, come conferma l’agenzia italiana (ADC Managment) che si occu ...