Can Yaman Verissimo: l’intervista avrà in onda davvero oggi? Si parla di un’altra data (Di sabato 3 ottobre 2020) Can Yaman Verissimo: mancherebbe davvero poco alla messa in onda della puntata di “Verissimo” che il divo turco ha registrato l’altro ieri, giovedì 1° ottobre. Diciamo “mancherebbe”, perché in realtà alcune fonti riportano una data diversa: vediamo quale e perché. Can Yaman Verissimo: quando andrebbe in onda l’intervista? Alcuni siti web riportano che l’attesissimo appuntamento sarà solo tra una settimana, sabato 10 ottobre! Infatti c’è chi ha osservato che Can Yaman non compare nello spoiler Mediaset! Se ci fosse stato oggi in TV, si sarebbe sicuramente visto … Inoltre abbiamo anticipato che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 3 ottobre 2020) Can: mancherebbepoco alla messa indella puntata di “” che il divo turco ha registrato l’altro ieri, giovedì 1° ottobre. Diciamo “mancherebbe”, perché in realtà alcune fonti riportano unadiversa: vediamo quale e perché. Can: quando andrebbe inl’intervista? Alcuni siti web riportano che l’attesissimo appuntamento sarà solo tra una settimana, sabato 10 ottobre! Infatti c’è chi ha osservato che Cannon compare nello spoiler Mediaset! Se ci fosse statoin TV, si sarebbe sicuramente visto … Inoltre abbiamo anticipato che ...

team_world : #CanYaman ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae in ascensore... a Milano ???? ? A chi è interessato rico… - team_world : L'amato attore turco CAN YAMAN è in arrivo in Italia ?????? ? Cosa lo porta nel nostro Paese? Ecco le ipotesi più acc… - team_world : BENTORNATO IN ITALIA CAN YAMAN ?? Per altre foto e video ti consigliamo di seguire l'hashtag #CanYamanInItaly - MariLaliEsposi1 : RT @_chewbecca____: i sorrisi di Demet Özdemir e di Can Yaman meritano di essere patrimonio dell’unesco #DayDreamer - sassa_dega_ : RT @Carla_Kwon88: Sempre più sottona per Can Yaman:???? #DayDreamer -