Basket Serie A1 2020, Trento-Reggio Emilia 81-87: cronaca e tabellino (Di sabato 3 ottobre 2020) Reggio Emilia sconfigge Trento a domicilio per 81-87 nel match valido per l’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Primo successo in campionato per gli uomini di Martino, che la spuntano al termine di una sfida equilibrata fino all’ultimo. Decisivi per gli Emiliani cinque giocatori in doppia cifra, capeggiati dai 19 di Taylor e dai 17 di Elegar. Dall’altra parte non basta un Maye da 22 punti e 8 su 12 dal campo. RISULTATI E CLASSIFICHE cronaca – (in aggiornamento) IL tabellino Trento – Reggio Emilia 81-87 (18-25; 22-18; 21-19; 20-24) Trento: Maye 22, Morgan 11, Browne 17, Williams 13, Martin 2, Forray 2, Pascolo 2; Ladurner ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020)sconfiggea domicilio per 81-87 nel match valido per l’anticipo della seconda giornata del campionato diA1/2021. Primo successo in campionato per gli uomini di Martino, che la spuntano al termine di una sfida equilibrata fino all’ultimo. Decisivi per glini cinque giocatori in doppia cifra, capeggiati dai 19 di Taylor e dai 17 di Elegar. Dall’altra parte non basta un Maye da 22 punti e 8 su 12 dal campo. RISULTATI E CLASSIFICHE– (in aggiornamento) IL81-87 (18-25; 22-18; 21-19; 20-24): Maye 22, Morgan 11, Browne 17, Williams 13, Martin 2, Forray 2, Pascolo 2; Ladurner ...

Decisivi per gli emiliani cinque giocatori in doppia cifra, capeggiati dai 19 di Taylor e dai 17 di Elegar. Dall’altra parte non basta un Maye da 22 punti e 8 su 12 dal campo. Highlights ...

Il cielo sopra Trento sorride a Reggio Emilia, Trento beffata sul finale

Dopo una serie di botta e risposta, è Morgan che segna la tripla del sorpasso di Trento. Questo fantastico terzo quarto prosegue in un continuo pareggiare e tornare alla ricerca del vantaggio del ...

