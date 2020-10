Ballottaggio a Reggio Calabria | Minicuci sfida Falcomatà imbarcando ex fedelissimi di Scopelliti Il dem paga le difficoltà di gestione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 ottobre 2020) Se l’era politica di Giuseppeè ormai tramontata a causa dei suoi problemi giudiziari, quello che ci ha consegnato la campagna elettorale per le comunali diè la certezza di ciò che potrebbe essere definito lo “smo di ritorno”. Con questa definizione non si vuole addebitare all’ex sindaco die governatore dellauna qualche influenza in queste elezioni amministrative, ma piuttosto raccontare il ritorno di molti degli stessi volti e dei “modi” dell’epoca dell’ex primo cittadino condannato per i conti di Palazzo San Giorgio. In questo clima, domenica 5 ottobre, gli abitanti disaranno chiamati al voto per il ...