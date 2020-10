Wiko View5 e View5 Plus | I top di gamma francesi arrivano in Italia

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Wiko porta anche in Italia View5 e View5 Plus i suoi nuovi top di gamma dal prezzo decisamente competitivo: 170 euro per View5 e 200 euro per View5 Plus. Certo, non è facile farsi un’idea della convenienza di uno smartphone senza conoscere prima le dotazioni. Ma vi avevamo già stato qualche anticipazione. Ecco ora l’approfondimento degli ultimi due smartphone Wiko progettati in Francia. Riservano decisamente delle sorprese interessanti pur rientrando come prezzo nella fascia entry level del mercato. La differenza tra Wiko View5 e View5 Plus