Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2020 ore 16 | 30

(Di venerdì 2 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 2 OTTOBREORE 15.20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL GRA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA SI STA IN CODA ANCHE SULLA NOMENTANA, QUESTA VOLTA IN USCITA DALLA CAPITALE TRA VIA DI SAN’ALESSANDRO E VIA D’AQUINO SULLA CASSIA SI RALLENTA NEI DUE SENSI TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI E ATTENZIONE ALLA GUIDA SULL’A12TARQUINIA SULLA QUALE SEGNALIAMO VENTO SOSTENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA CIVITAVECCHIA SUD CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RAMMENTANDO CHE DA DOMANI È IN VIGORE UNA NUOVA ORDINANZA DELLACHE RENDE TASSATIVO ...