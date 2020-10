“Vedo-non vedo”, quando il reggiseno trasparente è quello preferito dalle vip (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis, da Justine Mattera a Elisabetta Canalis: il reggiseno trasparente è il preferito delle vip in un tripudio di seduzione In pizzo o in tulle, non fa differenza. Il reggiseno trasparente è il preferito delle protagoniste del nostro jet set. Un mix di sensualità e praticità accomuna le vip che indossano queste sexy lingerie. Sono tante coloro che giocano con la seduzione, puntando sull’effetto “vedo-non vedo” che inevitabilmente attira l’attenzione. I dettagli più piccanti sono messi in evidenza e i décolleté parzialmente visibili hanno una carica erotica che non ha eguali. Ne sa qualcosa Justine Mattera, la showgirl americana seduce con un pizzo floreale che al ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis, da Justine Mattera a Elisabetta Canalis: ilè ildelle vip in un tripudio di seduzione In pizzo o in tulle, non fa differenza. Ilè ildelle protagoniste del nostro jet set. Un mix di sensualità e praticità accomuna le vip che indossano queste sexy lingerie. Sono tante coloro che giocano con la seduzione, puntando sull’effetto “vedo-non vedo” che inevitabilmente attira l’attenzione. I dettagli più piccanti sono messi in evidenza e i décolleté parzialmente visibili hanno una carica erotica che non ha eguali. Ne sa qualcosa Justine Mattera, la showgirl americana seduce con un pizzo floreale che al ...

