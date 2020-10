Traffico Roma del 02-10-2020 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione contratti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Flaminia Salaria in esterna si rallenta tra Appia Tuscolana e tra Prenestina e l’uscita per laL’Aquila pratica della via che sei interessata da rallentamenti tra la Giustiniana via di Grottarossa verso Corso di Francia a testa situazione sulla Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti code sulle tratto Urbano della A24 tra Portonaccio la tangenziale per San Giovanni è proprio in tangenziale ci sono auto in fila tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla Pontina code tra via Cristoforo Colombo e Viale dell’Oceano Atlantico verso l’Eur mentre a Casal Bernocchi un incidente rallenta ilin via Pavullo del Frignano all’altezza di via Ostiense per i ...