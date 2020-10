Tommaso Zorzi spara a zero su Serena Enardu al GF Vip | Pago interviene

(Di venerdì 2 ottobre 2020)ha stroncatoal GF Vip. Lei enon hanno reagito bene e su Instagram non gliele hanno mandate a dire.è uno dei concorrenti più amati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer piace perché, oltre alla sua innata simpatia, non ha peli sulla lingua e, … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Tommaso Zorzi questa mattina era felice di vedermi... #alzabandiera - GrandeFratello : Tommaso Zorzi: uno di noi! #GFVIP - LegaSalvini : LORELLA CUCCARINI RISPONDE AGLI INSULTI DI ZORZI: 'IO UNA STR*** OMOFOBA?', ASFALTATO SUL 'POLITICAMENTE CORRETTO' - _soraja_04_ : RT @giorgiaclx: Voglio anche io un Tommaso Zorzi nella vita che mi dice 'Amore metti la gonnellina e non rompere i coglioni che così vestit… - _soraja_04_ : RT @sempreinansiaa: Voglio un Tommaso Zorzi che mi consiglia gli outfit #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

The Italian Times

Denis Dosio a rischio espulsione. Myriam Catania in crisi. Questa sera su canale 5 la diretta che seguiremo come sempre minuto per minuto ...Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni sulla sesta puntata del 2 ottobre, chi verrà eliminato? Tutte le ultime informazioni nel dettaglio ...