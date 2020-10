TEMPESTA di vento in arrivo e super mareggiate. Acqua alta a Venezia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il meteo avverso, che inizia a colpire pesantemente il Nord Italia, si accompagna anche ad un generale incremento della ventilazione dai quadranti meridionali. I venti si andranno intensificando, fino a raggiungere intensità di burrasca forte, se non localmente TEMPESTA. Questa vivace ventilazione deriva dalla profonda area di bassa pressione d’origine atlantica che si sta scavando sulla Francia, con un minimo barico atteso fino attorno ai 975 hPa. La circolazione depressionaria affonderà sprofonderà ulteriormente verso il Mediterraneo Centro-Occidentale nel corso del weekend. L’Italia sarà così stretta nella morsa del ciclone, con venti che già in queste ore sono destinati rapidamente a rinforzare, orientati in prevalenza da Scirocco. Sono attese raffiche anche violente, ad iniziare dal tratto fra il ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il meteo avverso, che inizia a colpire pesantemente il Nord Italia, si accompagna anche ad un generale incremento della ventilazione dai quadranti meridionali. I venti si andranno intensificando, fino a raggiungere intensità di burrasca forte, se non localmente. Questa vivace ventilazione deriva dalla profonda area di bassa pressione d’origine atlantica che si sta scavando sulla Francia, con un minimo barico atteso fino attorno ai 975 hPa. La circolazione depressionaria affonderà sprofonderà ulteriormente verso il Mediterraneo Centro-Occidentale nel corso del weekend. L’Italia sarà così stretta nella morsa del ciclone, con venti che già in queste ore sono destinati rapidamente a rinforzare, orientati in prevalenza da Scirocco. Sono attese raffiche anche violente, ad iniziare dal tratto fra il ...

TEMPESTA ALEX, NELLA NOTTE REGISTRATE RAFFICHE SUPERIORI AI 150 Km/h - Il ciclone, ribattezzato Alex dal servizio meteorologico francese, è approdato nella notte sulle coste della Bretagna (estremo le ...

Alex colpisce il nord francese

In Francia, 80'000 persone sono prive di energia elettrica, soprattutto nel Morbihan (sud della Bretagna) dopo il passaggio della tempesta Alex. Lo ha annunciato, venerdì mattina, la locale prefettura ...

