Telegram Desktop si aggiorna: introdotte le videochiamate

Il noto servizio di messaggistica Telegram Desktop si è aggiornato oggi per Windows 10 introducendo il supporto per le videochiamate e altre novità. 

Cosa c'è di nuovo? 

Videochiamte (versione alpha): Adesso è possibile effettuare videochiamate anche attraverso il client Desktop di Telegram. 

Admin anonimi nei gruppi: Attiva "Rimanere anonimo" nei permessi di un amministratore per fargli pubblicare contenuti a nome del gruppo e diventare invisibile nella lista dei membri. 

Commenti nei canali: Commenta i post nei canali che hanno un gruppo di discussione. Ricevi notifiche sulle risposte ai tuoi commenti tramite la nuova chat Risposte (se non sei un membro del gruppo di discussione).

Telegram Desktop per Windows 10 si aggiorna alla versione 2.4.1 introducendo le impostazioni per le videochiamate e altro.

