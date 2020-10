Sospetto caso Covid a scuola: intera classe in isolamento (Di venerdì 2 ottobre 2020) Focolaio Cervinara, il sindaco Lengua rassicura la cittadinanza: 'Ci rialzeremo' 1 ottobre 2020 Coronavirus a Solofra: guariti altri quattro cittadini 2 ottobre 2020 Sospensione delle attività ... Leggi su avellinotoday (Di venerdì 2 ottobre 2020) Focolaio Cervinara, il sindaco Lengua rassicura la cittadinanza: 'Ci rialzeremo' 1 ottobre 2020 Coronavirus a Solofra: guariti altri quattro cittadini 2 ottobre 2020 Sospensione delle attività ...

MicheleIlaria : @RobHeart16 @chedisagio Sta dicendo che la gente non installa Immuni perché in caso di contatto sospetto non si avr… - samskeyti79 : @alicebrgn Anche noi ne trovammo uno in casa, sul soffitto, anni fa (sospetto: portato su con qualcosa dalla cantin… - marianomores61 : puntualmente è arrivata anche in questo caso la realtà stessa a dare conferma delle più fosche profezie, dei più to… - ilSicilia : #Cronaca #EmergenzaCOVID19 Sospetto caso Covid a Sciacca: chiusi gli uffici del sindaco - alfredobianchi : @TramontiE Anch'io avuto lo stesso sospetto. Non saremo per caso dei complottisti anche noi? -

Ultime Notizie dalla rete : Sospetto caso Sospetto caso Covid a Sciacca: chiusi gli uffici del sindaco ilSicilia.it Cefalù, sospetta intossicazione da botulino i casi salgono a 31

Sono sempre cinque i pazienti ricoverati in terapia intensiva per sospetta intossicazione da botulino, mentre, continuano a crescere gli accessi al pronto soccorso della Fondazione Giglio di Cefalù gi ...

Droga:tre arresti a Monopoli e Venezia dopo caso di overdose

La Polizia ha arrestato a Monopoli e Venezia tre pregiudicati per spaccio di droga, violenza privata e lesioni. Un 32enne è finito in carcere e due 33enni agli arresti domiciliari. L’indagine “bad sto ...

Sono sempre cinque i pazienti ricoverati in terapia intensiva per sospetta intossicazione da botulino, mentre, continuano a crescere gli accessi al pronto soccorso della Fondazione Giglio di Cefalù gi ...La Polizia ha arrestato a Monopoli e Venezia tre pregiudicati per spaccio di droga, violenza privata e lesioni. Un 32enne è finito in carcere e due 33enni agli arresti domiciliari. L’indagine “bad sto ...