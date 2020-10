tuttoteKit : Silent Hill 4: The Room è stato classificato dal PEGI per #PC #Konami #SilentHill4TheRoom #TeamSilent #tuttotek - Asgard_Hydra : Silent Hill 4 The Room, il ritorno della serie su PC? | Game Division - m_Chanadlerbong : Svegliarsi e ritrovarsi a Silent Hill. Proprio bello l'autunno - GamingTalker : Silent Hill 4 potrebbe tornare su PC dopo una classificazione del PEGI - beatlearctic : primeiro filme da spooky season vamo la familia -

Ultime Notizie dalla rete : Silent Hill

Sembra che il PEGI abbia dato il rating ad una versione per PC di Silent Hill 4 The Room. Cosa significa? Il ritorno potrebbe essere vicino?Spuntata la classificazione di Silent Hill 4: The Room per PC, quarto capitolo della storica serie horror ferma da fin troppi anni.. Il PEGI ha classificato Silent Hill 4: The Room per PC. Per chi ...