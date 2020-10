Serie C, accordo con l’Aic: adesso liste calciatori 24+1 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si è tenuta oggi l'assemblea della Lega Pro e al termine è stato ufficializzato che le liste per la Serie C sono state portate a 24 giocatori. Le società, inoltre, potranno indicare un solo calciatore professionista (c.d. “giovane professionista”) nato successivamente al 1 gennaio 2001, da poter utilizzare nelle gare ufficiali di campionato, senza che lo stesso venga inserito tra i 24 calciatori. Se eventuali posti restassero vuoti a fine mercato, le società potrebbero riempirli con svincolati o i giocatori inizialmente esclusi anche a mercato chiuso. Il cambio di regolamento – che in precedenza prevedeva 22 giocatori + uno – si è reso necessario dopo la grande “protesta” dell’AIC, che aveva indetto lo sciopero per ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si è tenuta oggi l'assemblea della Lega Pro e al termine è stato ufficializzato che leper laC sono state portate a 24 giocatori. Le società, inoltre, potranno indicare un solo calciatore professionista (c.d. “giovane professionista”) nato successivamente al 1 gennaio 2001, da poter utilizzare nelle gare ufficiali di campionato, senza che lo stesso venga inserito tra i 24. Se eventuali posti restassero vuoti a fine mercato, le società potrebbero riempirli con svincolati o i giocatori inizialmente esclusi anche a mercato chiuso. Il cambio di regolamento – che in precedenza prevedeva 22 giocatori + uno – si è reso necessario dopo la grande “protesta” dell’AIC, che aveva indetto lo sciopero per ...

Nel documento sottoscritto è previsto l’impegno da parte di Confindustria Valle d’Aosta ad individuare e a stilare una apposita.

