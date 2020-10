Salvini davanti al giudice non parlerà: «Totale fiducia nella giustizia» (Di venerdì 2 ottobre 2020) È diventata ormai una lunghissima vigilia. Un po’ come quelle delle squadre di calcio che vanno ad affrontare una sfida importante. Matteo Salvini davanti al giudice a Catania: l’appuntamento è per domani 3 ottobre, come anticipato – abbondantemente e via social network – dallo stesso leader della Lega che, nei giorni scorsi, si era addirittura inventato un countdown per scandire il tempo prima dell’udienza del processo sulla nave Gregoretti della Guardia Costiera. LEGGI ANCHE > Migranti, Salvini: «Mi è arrivata una busta chiusa dal tribunale di Catania» Salvini davanti al giudice nel processo a Catania A fine luglio del 2019, infatti, Matteo Salvini aveva lasciato su quella nave, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 ottobre 2020) È diventata ormai una lunghissima vigilia. Un po’ come quelle delle squadre di calcio che vanno ad affrontare una sfida importante. Matteoala Catania: l’appuntamento è per domani 3 ottobre, come anticipato – abbondantemente e via social network – dallo stesso leader della Lega che, nei giorni scorsi, si era addirittura inventato un countdown per scandire il tempo prima dell’udienza del processo sulla nave Gregoretti della Guardia Costiera. LEGGI ANCHE > Migranti,: «Mi è arrivata una busta chiusa dal tribunale di Catania»alnel processo a Catania A fine luglio del 2019, infatti, Matteoaveva lasciato su quella nave, ...

