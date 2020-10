Real Madrid, l’ex Valdano non è convinto: “Club in transizione. Non è favorito per la Champions” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Real Madrid ha visto nelle scorse ore quale sarà il suo destino in Champions League, almeno quello della fase a gironi. Sorteggiate le rivali dei blancos che dovranno vedersela nella prima parte della competizione con Inter, Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengladbach. Avversarie sulla carta abbordabili, ma per le successive partite, non è detto che la squadra di Zidane possa confermarsi ad alti livelli come negli ultimi anni. Ne è convinto Jorge Valdano, ex merengues, che ai microfoni di Movistar Plus ha detto la sua sul percorso nel torneo e le potenzialità della squadra.Valdano: "Real Madrid non è favorito per la Champions"caption id="attachment 965917" align="alignnone" width="495" Sergio Ramos (getty ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilha visto nelle scorse ore quale sarà il suo destino in Champions League, almeno quello della fase a gironi. Sorteggiate le rivali dei blancos che dovranno vedersela nella prima parte della competizione con Inter, Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengladbach. Avversarie sulla carta abbordabili, ma per le successive partite, non è detto che la squadra di Zidane possa confermarsi ad alti livelli come negli ultimi anni. Ne èJorge, ex merengues, che ai microfoni di Movistar Plus ha detto la sua sul percorso nel torneo e le potenzialità della squadra.: "non èper la Champions"caption id="attachment 965917" align="alignnone" width="495" Sergio Ramos (getty ...

InvictosSomos : ? Grupo A: Bayern Munich... ? Grupo B: Real Madrid... ? Grupo C: Porto... ? Grupo D: Liverpool... ? Grupo E: Sevill… - Inter : ????? | APPROFONDIMENTO ?? Di nuovo al Bernabeu dopo 10 anni ??? I precedenti positivi contro gli ucraini ????? Il figli… - ZZiliani : Parliamo di due pianeti differenti, certo: almeno per ora. Ma 24 anni dopo, forse l’Inter ha fatto al Real Madrid q… - diavolisempre : @__manuel__8 @FinallyDuivel Lo Spezia eh non il real Madrid. Spezia che ha giocato come noi un turno infrasettimana… - Checazzvu_ : RT @Smg_1908: @battitomilan7 Real Madrid? No meglio lo Sparta Praga (Dott. Battito) -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid-Inter di Champions League sarà la partita speciale di Hakimi Sport Fanpage Real Madrid, prima tegola verso l’Inter. Infortunio per Carvajal: i dettagli

Il Real Madrid rischia di trovarsi scoperta sulle fasce laterali nella prima parte di stagione, dato che ha perso per infortunio il terzino Daniel Carvajal. A comunicarlo è stata la stessa società spa ...

Messi-Cristiano Ronaldo, una sfida infinita tra mondi diversi

La Pulce e CR7 si ritrovano, due anni e mezzo dopo, nei gironi di Champions League. Sarà la prima sfida da quando il portoghese gioca nella Juventus, la trentasettesima in totale. Cosa significa, per ...

Il Real Madrid rischia di trovarsi scoperta sulle fasce laterali nella prima parte di stagione, dato che ha perso per infortunio il terzino Daniel Carvajal. A comunicarlo è stata la stessa società spa ...La Pulce e CR7 si ritrovano, due anni e mezzo dopo, nei gironi di Champions League. Sarà la prima sfida da quando il portoghese gioca nella Juventus, la trentasettesima in totale. Cosa significa, per ...