Nusco, un pacco di zucchero per 4900 euro: truffa a una coppia di anziani (Di venerdì 2 ottobre 2020) Cronaca di Avellino: i Carabinieri indagano su un'altra truffa ai danni di una coppia di anziani a Nusco. Ancora una truffa ai danni di anziani. Questa volta è stata messa a segno a Nusco ai danni di una coppia di coniugi ottantenni: dopo una breve telefonata, un sedicente corriere si presenta a casa loro e, …

