M5S: Di Battista, 'ero pronto ad entrare in governo ma Pd voleva Boschi e dissi no' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Luigi Di Maio mi chiese di entrare nella squadra di governo. Avevo delle perplessità, ma dissi: 'D'accordo per il bene del Movimento, lo faccio'. Poi ci fu un veto del Pd e mi dissero che doveva entrare anche la Boschi". Lo ha rivelato Alessandro Di Battista, durante la registrazione di 'Accordi e disaccordi', il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi sul Nove tutti i venerdì alle 22.45. "Metto da parte i miei progetti di vita -ha raccontato riferendosi a quei giorni- che consistono nel mio lavoro, e mi onoro del fatto di non campare di politica, e dissi che ero disposto a entrare nel governo. Mi venne detto che il Pd aveva posto un veto sulla mia persona, il che tra l'altro ...

