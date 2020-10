Incredibile Milan: passa dopo ben 24 rigori (Di venerdì 2 ottobre 2020) Notte indimenticabile per i rossoneri: vincono 11-10 dopo una serie da record di penalty. Calhanoglu al 120' aveva evitato il ko col Rio Ave Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Notte indimenticabile per i rossoneri: vincono 11-10una serie da record di penalty. Calhanoglu al 120' aveva evitato il ko col Rio Ave

DiMarzio : Incredibile notte di #EuropaLeague: il #Milan elimina il #RioAve dopo dodici calci di rigore - carlolaudisa : Una maratona incredibile e il #Milan torna in #EuropaLeague dopo 24 rigori. La banda di #Pioli non si ferma più - AlfredoPedulla : La più incredibile lotteria: passa il #Milan #EL - PulitiElena : RT @carlolaudisa: Una maratona incredibile e il #Milan torna in #EuropaLeague dopo 24 rigori. La banda di #Pioli non si ferma più - zanello82 : RT @DiMarzio: Incredibile notte di #EuropaLeague: il #Milan elimina il #RioAve dopo dodici calci di rigore -

di Luca Talotta Suicidio andata e ritorno. Il Milan centra il suo primo obiettivo stagionale, la qualificazione ai gironi di Europa League, battendo in Portogallo i lusitani del Rio Ave dopo 25 rigori ...

Il Milan si qualifica per la fase a gironi di Europa League battendo per 11-10 i portoghesi del Rio Ave dopo i calci di rigore, 2-2 dopo i tempi regolamentari e supplementari. Una partita incredibile, ...

