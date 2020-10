Fiorentina-Sampdoria, Ribery in tribuna: un problema alla caviglia ferma il francese (Di venerdì 2 ottobre 2020) Niente Sampdoria per Franck Ribery, che guarderà l’anticipo della terza giornata di Serie A 2020/2021 dalla tribuna. Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha deciso di non rischiare e non ha portato il francese neppure in panchina, scegliendo di lanciare dal 1′ la coppia Kouamé-Vlahovic. Una decisione dettata inevitabilmente dalla botta alla caviglia rimediata da Ribery nel match di San Siro contro l’Inter, perso 4-3 nel finale. Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nienteper Franck, che guarderà l’anticipo della terza giornata di Serie A 2020/2021 d. Il tecnico dellaBeppe Iachini ha deciso di non rischiare e non ha portato ilneppure in panchina, scegliendo di lanciare dal 1′ la coppia Kouamé-Vlahovic. Una decisione dettata inevitabilmente dbottarimediata danel match di San Siro contro l’Inter, perso 4-3 nel finale.

