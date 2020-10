Fall Guys sta per aprire le porte alla Stagione 2, ecco quando (Di venerdì 2 ottobre 2020) La seconda Stagione di Fall Guys arriverà la prossima settimana, giovedì 8 ottobre. Lo sviluppatore Mediatonic ha annunciato la data questo pomeriggio, insieme alla parola la prima Stagione si concluderà in quel periodo.La nuova Stagione conterrà una grande quantità di costumi medievali fantasy, mappe e molto altro, tutto ispirato "al Medioevo". I costumi includeranno cavalieri, vichinghi, draghi, streghe e maghi.L'annuncio è stato fatto tramite Twitter e per l'occasione il team ha pubblicato un'immagine che mostra un fagiolo vestito da strega e rincorso da un altro avversario che assomiglia molto ad un "Mago Merlino" completo di una lunga barba bianca.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 ottobre 2020) La secondadiarriverà la prossima settimana, giovedì 8 ottobre. Lo sviluppatore Mediatonic ha annunciato la data questo pomeriggio, insiemeparola la primasi concluderà in quel periodo.La nuovaconterrà una grande quantità di costumi medievali fantasy, mappe e molto altro, tutto ispirato "al Medioevo". I costumi includeranno cavalieri, vichinghi, draghi, streghe e maghi.L'annuncio è stato fatto tramite Twitter e per l'occasione il team ha pubblicato un'immagine che mostra un fagiolo vestito da strega e rincorso da un altro avversario che assomiglia molto ad un "Mago Merlino" completo di una lunga barba bianca.Leggi altro...

GamingTalker : Fall Guys, annunciata la data di inizio della Stagione 2, ed è fissata per la prossima settimana… - lovelygrefg : hoy hay torneo de fall guys @TheGrefg ni enterada yo ayuda JSJSJSJSS - Zemog_13 : Me estoy dando cuenta que parece una skin del fall guys ajdjsjsjjs - tuttoteKit : Fall Guys: scopriamo alcune novità della season 2 #FallGuysUltimateKnockout #Mediatonic #PC #PS4 #tuttotek - __skrt_ : fall guys 20 euro, no non penso che lo farò -