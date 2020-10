Daydreamer anticipazioni 3 ottobre 2020: Can e Sanem svelano tutto (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le trame Daydreamer di sabato mostrano come Sanem, stanca di tutto quello che sta accadendo e dei sotterfugi per poter vivere la sua storia con Can, decide di raccontare tutto a sua madre Mevkibe. Quest’ultima non prende molto bene la notizia, soprattutto dopo aver discusso con Aysun proprio a proposito delle frequentazioni della figlia. Intanto il Divit decide di parlare della sua relazione con la Aydin anche in azienda. Emre nel frattempo è costretto a sottostare alle imposizioni di Aylin che vuole allontanarlo da Leyla. Che cosa accadrà nella puntata Daydreamer del 3 ottobre 2020? Can e Sanem hanno detto basta si hanno la ferma intenzione di potersi amare alla luce del sole. Per questo motivo la giovane ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le tramedi sabato mostrano come, stanca diquello che sta accadendo e dei sotterfugi per poter vivere la sua storia con Can, decide di raccontarea sua madre Mevkibe. Quest’ultima non prende molto bene la notizia, sopratdopo aver discusso con Aysun proprio a proposito delle frequentazioni della figlia. Intanto il Divit decide di parlare della sua relazione con la Aydin anche in azienda. Emre nel frattempo è costretto a sottostare alle imposizioni di Aylin che vuole allontanarlo da Leyla. Che cosa accadrà nella puntatadel 3? Can ehanno detto basta si hanno la ferma intenzione di potersi amare alla luce del sole. Per questo motivo la giovane ...

