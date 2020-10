Coronavirus, in Toscana casi in aumento: oggi 223 nuovi positivi e nessun decesso (Di venerdì 2 ottobre 2020) Coronavirus , oggi balzo in avanti della Toscana: i nuovi positivi registrati nella regione nelle ultime 24 ore sono ben 223, un aumento dell'1,5%,, con un'età media di 37 anni. Non si registrano ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 ottobre 2020)balzo in avanti della: iregistrati nella regione nelle ultime 24 ore sono ben 223, undell'1,5%,, con un'età media di 37 anni. Non si registrano ...

amiatanews : ASL Toscana SE. Coronavirus: 22 i nuovi casi positivi, 3 sono sull’Amiata. 2337 i tamponi nelle ultime 24h.… - TuttoSesto : #Coronavirus: 86 nuovi casi nei territori Ausl Toscana Centro - pistoiasport : Coronavirus a Pistoia, 10 nuovi casi. Sono in totale 223 quelli in Toscana - infoitinterno : Coronavirus: in Toscana impennata di nuovi casi positivi, 48 a Firenze - infoitinterno : Coronavirus Toscana 2 ottobre, casi in forte risalita: 223 contagi in un giorno -