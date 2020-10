Brutale aggressione a Fondi, 2 indiani colpiti con mazze ferrate, bastoni e coltelli: denunciate 8 persone (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le serrate indagini dei poliziotti del Commissariato di Fondi hanno permesso di denunciare per lesioni aggravate in concorso tra loro otto cittadini indiani responsabili di una Brutale aggressione nei confronti di due loro connazionali. I fatti I due cittadini indiani: S.S. e S.G., entrambi di anni 41, braccianti agricoli in regola col permesso di soggiorno, la scorsa sera, sono stati brutalmente aggrediti con bastoni, mazze ferrate e armi da taglio, e in seguito trasportati presso il Pronto Soccorso del nosocomio di Terracina, dove venivano entrambi ricoverati per il trattamento delle fratture riportate agli arti. I poliziotti del Commissariato dopo la prima ricostruzione dei fatti sono riusciti con un indagine lampo ad individuare il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le serrate indagini dei poliziotti del Commissariato dihanno permesso di denunciare per lesioni aggravate in concorso tra loro otto cittadiniresponsabili di unanei confronti di due loro connazionali. I fatti I due cittadini: S.S. e S.G., entrambi di anni 41, braccianti agricoli in regola col permesso di soggiorno, la scorsa sera, sono stati brutalmente aggrediti cone armi da taglio, e in seguito trasportati presso il Pronto Soccorso del nosocomio di Terracina, dove venivano entrambi ricoverati per il trattamento delle fratture riportate agli arti. I poliziotti del Commissariato dopo la prima ricostruzione dei fatti sono riusciti con un indagine lampo ad individuare il ...

