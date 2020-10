Briatore senza freni contro De Luca: “Sei una mer*a” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Bufera per le dichiarazioni di Flavio Briatore a Non è L’Arena contro il governatore Vincenzo De Luca che aveva ironizzato sul suo ricovero in ospedale e poi riprese da Salvini che ha rilanciato il video. Il leader della Lega ha condiviso su Twitter un estratto dell’intervista che il patron del Billionaire, ricoverato dopo Ferragosto al San Raffaele di Milano per Coronavirus, ha concesso a Massimo Giletti a NonArticolo completo: Briatore senza freni contro De Luca: “Sei una mer*a” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 2 ottobre 2020) Bufera per le dichiarazioni di Flavioa Non è L’Arenail governatore Vincenzo Deche aveva ironizzato sul suo ricovero in ospedale e poi riprese da Salvini che ha rilanciato il video. Il leader della Lega ha condiviso su Twitter un estratto dell’intervista che il patron del Billionaire, ricoverato dopo Ferragosto al San Raffaele di Milano per Coronavirus, ha concesso a Massimo Giletti a NonArticolo completo:De: “Sei una mer*a” dal blog SoloDonna

lucalofranco : Non ho condiviso molte sue politiche (a partire dalla gestione #COVID19), non lo voterei, ma senza dubbio auguri di… - Godot42405938 : @4n1mo51t1som1n4 Dopo Johnson, Bolsonaro, Briatore anche Trump lo supererà senza problemi rafforzando la percezione… - Valeria68761754 : @Drittorovescio_ Senza ritegno! Ha detto bene #Briatore : qualunque cifra in mano Vs è buttata via. - 11Silx : @Drittorovescio_ E si @Briatore, concordo con tutto quanto hai esposto... Senza dubbio hai le idee molto più chiare… -