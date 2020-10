X Factor 2020 audition: Angel torna con il suo inedito “Collezionista di Pioggia” (Di giovedì 1 ottobre 2020) X Factor 2020 audizioni terza puntata, Angel canta il suo inedito “Collezionista di Pioggia” (VIDEO) Giovedì 1 ottobre è andata in onda la seconda puntata delle audition di X Factor 2020, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. L’edizione 2020 è condotta sempre da Alessandro Cattelan, con una giuria composta da: Emma Marrone e Hell Raton, che rappresentano le novità, con i ritorni di Mika e Manuel Agnelli. Nella terza puntata delle audizioni si è presentato Angel. Clicca qui per guardare altri video dalle audizioni di X Factor 2020 Angel aveva già partecipato era arrivato agli Home Visit 5 anni fa, e proprio ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 1 ottobre 2020) Xaudizioni terza puntata,canta il suo“Collezionista di Pioggia” (VIDEO) Giovedì 1 ottobre è andata in onda la seconda puntata delledi X, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. L’edizioneè condotta sempre da Alessandro Cattelan, con una giuria composta da: Emma Marrone e Hell Raton, che rappresentano le novità, con i ritorni di Mika e Manuel Agnelli. Nella terza puntata delle audizioni si è presentato. Clicca qui per guardare altri video dalle audizioni di Xaveva già partecipato era arrivato agli Home Visit 5 anni fa, e proprio ...

