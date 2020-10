Viviana Parisi e Gioele | segni di morsi | forse li hanno uccisi davvero i cani

Leggi su chenews

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Chiesti nuovi accertamenti da parte dei legali della famiglia delle vittime. La dinamica potrebbe essere diversa da quella data per certa.(Facebook)La dinamica ipotizzata dagli inquirenti, che ha seguito il ritrovamento dei cadaveri die del piccolo, nelle campagne di Caronia, non convincerebbe gli avvocati della famiglia delle vittime. La versione, secondo la quale, ad aggredire il piccolo siano stati dei maiali, non convince i legali, secondo i quali quel tipo di aggressione non avrebbe potuto produrre la tipologia di ferite rinvenute sui ritrovamenti ossei. Secondo i legali dunque, la strada più percorribile sarebbe quella di una aggressione da parte di, in quella zona molto feroci e potenzialmente liberi. Questo ...