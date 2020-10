Vittoria, tragedia a scuola: il prof Giuseppe Lo Magno muore in classe (Di giovedì 1 ottobre 2020) tragedia in una scuola a Vittoria in provincia di Ragusa: il prof Giuseppe Lo Magno muore in classe davanti ai suoi studenti. Avrebbe pronunciato solo una richiesta di aiuto, una frase come “Non sto bene, datemi un bicchiere d’acqua”, quindi si sarebbe accasciato al suolo privo di vita. Un malore repentino ha colpito un professore … Leggi su viagginews (Di giovedì 1 ottobre 2020)in unain provincia di Ragusa: ilLoindavanti ai suoi studenti. Avrebbe pronunciato solo una richiesta di aiuto, una frase come “Non sto bene, datemi un bicchiere d’acqua”, quindi si sarebbe accasciato al suolo privo di vita. Un malore repentino ha colpito unessore …

