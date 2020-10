Uomini e Donne, fiocco azzurro per l’ex tronista: è nato Tommaso (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tra le troniste più famose di Uomini e Donne è giusto ricordare Sara Affi Fella. L’ex concorrente di Temptation Island ha partorito il suo primogenito. Scopriamo il nome scelto e il post pubblicato da la stessa su Instagram. Gioia infinita Sara Affi Fella è stata una delle troniste di Uomini e Donne più apprezzate degli … L'articolo Uomini e Donne, fiocco azzurro per l’ex tronista: è nato Tommaso proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tra le troniste più famose diè giusto ricordare Sara Affi Fella. L’ex concorrente di Temptation Island ha partorito il suo primogenito. Scopriamo il nome scelto e il post pubblicato da la stessa su Instagram. Gioia infinita Sara Affi Fella è stata una delle troniste dipiù apprezzate degli … L'articoloper l’ex: èproviene da www.meteoweek.com.

