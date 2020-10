Uomini e Donne | due nuovi corteggiatori per Gemma VIDEO

Leggi su blogo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Nella puntata del 1° ottobre diconosce due: Francesco da Teramo, 56 anni, pensionato. "Sono venuto qui per conoscere qui a te perché oltre a essere una bella donna, da quello che traspari hai una caparbietà e combatti per quello in cui credi. Per questo mi dai uno stimolo in più a conoscerti"Franco di Forlì, ha 50 anni. Va sempre al mare in bici ed è dimagrito 26 chili per la dama. E' un operaio: "Io prima della pandemia ero a 96 chili ed ora peso 69 perché mi sono innamorato di te. Non mangiavo più e non bevevo più. Quando scrivonel telefono viene fuori un diamante. Sono molto curioso di conoscerti meglio." 01 ottobre 2020 16:57.