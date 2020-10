The Pathless: uscita in contemporanea col lancio di PlayStation 5 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Giant Squid, lo sviluppatore di Abzû ha confermato che la data di uscita di The Pathless coinciderà con il lancio di PlayStation 5 La data di uscita di The Pathless coinciderà con il lancio di PlayStation 5, stando a quanto dichiarato da Giant Squid in un post sul PlayStation Blog. Il titolo, tuttavia, uscirà anche sulla console di attuale generazione di Sony, sempre il 12 novembre, assieme all’ammiraglia next-gen del colosso giapponese. L’uscita di The Pathless arricchirà la line-up di lancio di PlayStation 5 L’uscita di The Pathless in contemporanea con la data di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 1 ottobre 2020) Giant Squid, lo sviluppatore di Abzû ha confermato che la data didi Thecoinciderà con ildi5 La data didi Thecoinciderà con ildi5, stando a quanto dichiarato da Giant Squid in un post sulBlog. Il titolo, tuttavia, uscirà anche sulla console di attuale generazione di Sony, sempre il 12 novembre, assieme all’ammiraglia next-gen del colosso giapponese. L’di Thearricchirà la line-up didi5 L’di Theincon la data di ...

The Pathless arriverà su PS5, PS4, PC e Apple Arcade il 12 novembre. Lo sviluppatore Giant Squid, che potreste conoscere per Abzu, ha confermato la data di lancio tramite un post su PlayStation Blog.

