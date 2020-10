Temptation Island | Benedetta fuori di seno davanti a Nello Carlotta | “Te le stacco” video

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “Sono un po’ ribelli“. “Esuberanti, diciamo. Vogliono il loro spazio, purtroppo non le controllo“. “Io te le stacco“. Avete capito di cosa stiamo parlando? Vi diciamo subito che questa è una conversazione reale, andata in scena nella terza puntata di2020, con protagonisti rispettivamente, la singleArmellin e(fidanzata di, almeno per ora). La scena, a favore di telecamera, si è consumata durante una tranquilla gita in barca al largo dell’Is Morus Relais, sotto gli occhi attenti (un po’ troppo forse) del ragazzo romano, soprannominato Ken dalla tentatrice (che a sua volta si è apostrofata Barbie). Benissimo. Ildell’incidente hot di ...