Simona Ventura torna in TV con un nuovo programma intitolato Game of Games (Di giovedì 1 ottobre 2020) Simona Ventura sta per tornare in televisione, precisamente su Rai 2, con nuovi progetti inediti. Molto stimata dal direttore Ludovico Di Meo, nel 2021 avrà molti progetti ai quali partecipare. Primo tra tutti Game of Games, il nuovo show che si baserà sul programma americano condotto da Ellen De Generis. La versione italiana, però, verrà prodotta in collaborazione con la Blu Yazmine, ex direttore di Rete e fondatore di Magnolia. Per quanto riguarda le riprese, queste partiranno nel mese di dicembre e dovrebbero finire poco prima della primavera. In questo modo la messa in onda avverrà per il mese di marzo. Tutto, però, dipenderà dall’andamento della situazione sanitaria legata al Coronavirus. Ovviamente se i ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 1 ottobre 2020)sta perre in televisione, precisamente su Rai 2, con nuovi progetti inediti. Molto stimata dal direttore Ludovico Di Meo, nel 2021 avrà molti progetti ai quali partecipare. Primo tra tuttiofs, ilshow che si baserà sulamericano condotto da Ellen De Generis. La versione italiana, però, verrà prodotta in collaborazione con la Blu Yazmine, ex direttore di Rete e fondatore di Magnolia. Per quanto riguarda le riprese, queste partiranno nel mese di dicembre e dovrebbero finire poco prima della primavera. In questo modo la messa in onda avverrà per il mese di marzo. Tutto, però, dipenderà dall’andamento della situazione sanitaria legata al Coronavirus. Ovviamente se i ...

