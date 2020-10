Serie A | i 5 colpi o anche di più da chiudere entro la scadenza del calciomercato

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilsta per concludersi ufficialmente. Il 5 ottobre è l'ultimo giorno utile per effettuare trasferimenti. InA, come sempre accade, si cerca di sfruttare fino all'ultimo secondo per concludere gli affari. E allora andiamo a vedere quali potrebbero essere ipiù importanti che le squadre del campionato nostrano potrebbero siglare.LA MODELLA ARGENTINA INFIAMMA IL WEBA, i 5(odi più) daladelITA Sport Press.