Ottobre si tinge di rosa | al via la campagna Nastro Rosa Airc 2020

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Milano, 1- Al via, oggi, primo, lache per tutto il mese promuove la prevenzione e la ricerca sul tumore al seno . A dare il via sarà l'...

Milano, 1 ottobre 2020 -Al via, oggi, primo ottobre, la campagna Nastro Rosa Airc 2020 che per tutto il mese promuove la prevenzione e la ricerca sul tumore al seno. A dare il via ...Alla Galleria Zamagni di Rimini, in mostra le opere di Svetislav Martinovic e Francesco Zavatta, tra ferrovie in ombra e blu di Prussia ...