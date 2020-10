(Di giovedì 1 ottobre 2020) 'il mioc'e non ho altra spiegazione per quanto accaduto'. Lo ha detto al Der Spiegel Alexei. L'attivista antigovernativo russo, secondo quanto riporta la stampa ...

MaudadoH : RT @Adnkronos: #Navalny accusa: 'Dietro il mio avvelenamento c'è #Putin' - ereike05 : RT @MediasetTgcom24: Navalny: 'Dietro il mio avvelenamento c'è Putin, ma non ho paura' #AlexeiNavalny - profluigimarino : RT @Adnkronos: #Navalny accusa: 'Dietro il mio avvelenamento c'è #Putin' - corgi_lover : RT @MediasetTgcom24: Navalny: 'Dietro il mio avvelenamento c'è Putin, ma non ho paura' #AlexeiNavalny - Adnkronos : #Navalny accusa: 'Dietro il mio avvelenamento c'è #Putin' -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny Dietro

Il critico del Cremlino Alexei Navalny ha detto alla rivista tedesca Der Spiegel che il presidente russo Vladimir Putin era dietro il suo presunto avvelenamento neurotossico e ha sottolineato che non ...Alexei Navalny: “C’è Putin dietro il mio avvelenamento” Alexei Navalny, blogger e leader dell’opposizione russa (qui un suo profilo), torna a parlare del suo avvelenament ..."Dietro il mio avvelenamento c'è Putin e non ho altra spiegazione per quanto accaduto". Lo ha detto al Der Spiegel Alexei Navalny. L'attivista antigovernativo russo, secondo quanto riporta la stampa ...